В Киеве прорыв трубы превратил подъезд дома в "водопад". Видео

В Киеве прорвало трубу с горячей водой в многоэтажке на улице Вацлава Гавела, 83.

Как сообщил Telegram-канал "Х. Киев", горячая вода появилась после долгого отсутствия. Трубу тут же прорвало, вода залила подъезд и прихожие квартир (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Люди швабрами и щетками "выгоняли" воду из квартир обратно в подъезд. Лестницы превратились в "водопад".

В ЖЭКе заявили, что воду перекрыть некому.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на Воздухофлотском проспекте Киева прорвало трубу, в результате чего образовался гигантский "фонтан".

В мае на улице Большой Васильковской прорывало трубу с горячей водой.