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13 января • обновлено в 23:47
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В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza: что происходит на месте ЧП. Эксклюзивные фото

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В Киеве в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza пострадали 9 человек.

Как узнал OBOZREVATEL, ЧП произошло на улице Антоновича, 174. Из-за подрыва асфальтового покрытия в ловушке оказалась маршрутка.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и провели эвакуацию людей. Всем пострадавшим уже оказали медицинскую помощь.

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В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

Как писал OBOZREVATEL, причиной ЧП возле Ocean Plaza назвали гидравлические испытания.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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Гоша Злой
Гоша Злой
нравятся суровые рятувальники на фото) ночной тариф оплаты, красота)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
В венеции без дождей пересохли каналы,а у нас каналы на улицах,как звезду и ленина декомунизировали а коммунистические трубы положенные комсомольцами и коммунистами так нет.ура товарищи
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