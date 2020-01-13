В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza: что происходит на месте ЧП. Эксклюзивные фото

В Киеве в результате прорыва теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza пострадали 9 человек.

Как узнал OBOZREVATEL, ЧП произошло на улице Антоновича, 174. Из-за подрыва асфальтового покрытия в ловушке оказалась маршрутка.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и провели эвакуацию людей. Всем пострадавшим уже оказали медицинскую помощь.

Новости В Киеве на месте известного рынка могут построить ТРЦ

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

В Киеве прорвало теплосеть возле Ocean Plaza

Как писал OBOZREVATEL, причиной ЧП возле Ocean Plaza назвали гидравлические испытания.

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