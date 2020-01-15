В Киеве прорвало еще одну трубу: кипяток залил всю улицу. Фото и видео

В Киеве в ночь на 15 января на улице Семьи Издыковских, которая находится неподалеку от Воздухофлотского проспекта, прорвало трубу с горячей водой.

Как передает "Информатор", вместе с проспектом залило также Донецкий переулок, улицу Донецкую, а густой пар заполнил дворы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Информатор"

На месте работали сотрудники "Киевтеплоэнерго", но комментировать ЧП они отказались.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

По словам очевидцев, вода распространялась по основной дороге и во дворы, в одном из которых был еще один очаг потопа. "В самом подъезде температура была, как на улице в жаркий июль, пар поднялся на верхние этажи, а в подвале активно шумела вода", – говорят они.

"Информатор"

"Информатор"

Что было раньше

Вечером 13 января в Киеве на улице Антоновича, 174, прорвало теплосеть. В результате ЧП произошел подрыв асфальтового покрытия, а также потоп в ТРЦ Ocean Plaza.Всего известно о 10 пострадавших.

Интересно, что в том месте подобный инцидент – не новинка. В 2014 году аналогичная авария случилась на той же улице напротив ТРЦ. Тогда из-за прорыва теплосетей обрушился асфальт на проезжей части. Из-за аварии на несколько дней было ограничено движения транспорта на участке.

Также в мае 2016 года около Ocean Plaza снова прорвало трубопровод горячего водоснабжения. Из-за прорыва волна горячей воды вырвала люк и выбила стекла в маршрутке с пассажирами. В результате ЧП дорогу залило кипятком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Из-за аварии теплосети в Голосеевском районе Киева, в результате чего кипятком затопило торговый центр Ocean Plaza, в полиции начали уголовное производство.

В Департаменте здравоохранения Киева OBOZREVATEL рассказали, что в больницах находится 5 пострадавших, которых ошпарило кипятком из-за прорыва трубы у Ocean Plaza.

Эксклюзивные фото OBOZREVATEL с места ЧП можно посмотреть здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!