В Киеве пропавшую девочку не могут найти 5 месяцев. Фото ребенка

Марина Лисничук Книга жалоб 18:34, 8.06.2020 Обновлено: 18:37, 8.06.2020

В Киеве почти пять месяцев разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар.

Об этом со ссылкой на Деснянский УП ГУНП сообщает "Киев оперативный". В сети также опубликовали фото пропавшего ребенка.

Отмечается, что девочка еще 27 января ушла из столичного Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 и до сих пор не вернулась.

Приметы Боднар Либерти Анатольевны:

  • на вид 16-17 лет;

  • рост 165 см;

  • среднего телосложения;

  • волосы светло-русые длинные.

На момент исчезновения девочка была одета в темного цвета куртку, светло-голубые джинсы, а также черные ботинки "угги".

Исчезла Боднар Либерти Анатольевна
kyivoperativ.info

В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, в полиции просят звонить по номеру "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области разыскивали пропавшую без вести 33-летнюю волынянку, маму троих детей Руслану Выгнанец.

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