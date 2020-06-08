В Киеве пропавшую девочку не могут найти 5 месяцев. Фото ребенка

В Киеве почти пять месяцев разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар.

Об этом со ссылкой на Деснянский УП ГУНП сообщает "Киев оперативный". В сети также опубликовали фото пропавшего ребенка.

Отмечается, что девочка еще 27 января ушла из столичного Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 и до сих пор не вернулась.

Приметы Боднар Либерти Анатольевны:

на вид 16-17 лет;

рост 165 см;

среднего телосложения;

волосы светло-русые длинные.

На момент исчезновения девочка была одета в темного цвета куртку, светло-голубые джинсы, а также черные ботинки "угги".

Исчезла Боднар Либерти Анатольевна kyivoperativ.info

В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, в полиции просят звонить по номеру "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области разыскивали пропавшую без вести 33-летнюю волынянку, маму троих детей Руслану Выгнанец.