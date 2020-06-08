Главная Новости
8 июня • обновлено в 19:19
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга жалоб

В Киеве пропавшую девочку не могут найти 5 месяцев. Фото ребенка

2.5т
Читать материал на украинском

В Киеве почти пять месяцев разыскивают без вести пропавшую несовершеннолетнюю Либерти Боднар.

Об этом со ссылкой на Деснянский УП ГУНП сообщает "Киев оперативный". В сети также опубликовали фото пропавшего ребенка.

Отмечается, что девочка еще 27 января ушла из столичного Центра социально-психологической реабилитации для детей №1 и до сих пор не вернулась.

В Киеве пропавшую девочку не могут найти 5 месяцев. Фото ребенка

Приметы Боднар Либерти Анатольевны:

  • на вид 16-17 лет;

  • рост 165 см;

  • среднего телосложения;

  • волосы светло-русые длинные.

На момент исчезновения девочка была одета в темного цвета куртку, светло-голубые джинсы, а также черные ботинки "угги".

Исчезла Боднар Либерти Анатольевна

Исчезла Боднар Либерти Анатольевна

kyivoperativ.info

В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, в полиции просят звонить по номеру "102".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области разыскивали пропавшую без вести 33-летнюю волынянку, маму троих детей Руслану Выгнанец.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины ребенок пропал человек
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Кияни Книга жалоб

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 462.

    Вылечились: 12 195. Умерли: 797.

  • В мире заболели более 7 млн человек, погибли – больше 406 тысяч.

  • Эпицентры коронавируса в Украине опять переместились: названы регионы.

  • Еще одна страна победила коронавирус: там не осталось ни единого больного.

  • Ученые выяснили, где в доме может жить коронавирус и назвали самые опасные места.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги