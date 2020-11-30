В Киеве пройдет второй тур выборов ректора университета им. Т. Шевченко

Второй тур выборов ректора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко состоится в пятницу, 4 декабря.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии КНУ, выбирать будут между проректором Владимиром Бугровым и бывшим членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергеем Выжвой.

Голосование будет проходить с 9:00 до 15:00 на тех же избирательных участках, в шести корпусах университета.

Второй тур назначили, так как ни один из кандидатов на должность ректора не смог заручиться поддержкой 50% + 1 избирателя.

В первом туре за Бугрова проголосовали 1652 человека (42% голосов), за Выжву – 270 (6,9%).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября свои кандидатуры выдвигали 10 претендентов на пост ректора.