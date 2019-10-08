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8 октября • обновлено в 11:27
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За рулем были подростки: в Киеве виновники ДТП бросили авто и сбежали

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В Киеве вечером 7 октября произошло ДТП с четырьмя авто, в результате которого пострадали два человека. Водитель и пассажир авто-виновника Chevrolet после столкновения сбежали, а машину оставили.

По словам очевидцев, за рулем были подростки, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Также свидетели сообщили, что Chevrolet двигался на очень высокой скорости, врезался в Fiat, который отбросило в Volkswagen, а его – в Hyundai.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Скриншот

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ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Скриншот

Правоохранители разыскивают водителя и пассажира, которые скрылись с места аварии.

Как писал OBOZREVATEL, во вторник ночью, 8 октября, в Днепровском районе Киева, на проспекте Гагарина автомобиль Volkswagen Golf попал в ДТП. Он ехал на большой скорости, не повернул на развилке, "вылетел" на газон и перевернулся.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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