В Киеве произошло тройное ДТП. Видео

Мирослав Семенюк Кияни 15:14, 12.09.2020 Обновлено: 17:37, 12.09.2020

В субботу, 12 сентября, после полудня в Киеве произошло тройное ДТП.

Как сообщает в Facebook "Киев Оперативный", серьезное столкновение случилось на улице Новоконстантиновской на границе Оболонского и Подольского районов Киева.

Повреждены авто BMW E39, Fiat 131 и Nissan Almera.

Информацию о пострадавших и причины ДТП должны установить правоохранители.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ДТП за годы независимости погибло более 170 000 человек.

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Кияни

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