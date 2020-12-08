В Киеве произошло тройное ДТП с участием такси: есть пострадавшие

Олег Тимченко Кияни 11:53, 8.12.2020 Обновлено: 11:58, 8.12.2020

В Голосеевском районе Киева 8 декабря около 8:30 столкнулись Volkswagen Jetta, "Газель" и Audi службы такси Uber, пострадали три человека.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, причины ДТП пока неизвестны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пострадали водитель такси, чья машина въехала в Газель компании "Киевтеплоэнерго" и две девушки из Volkswagen. Им была оказана необходимая медицинская помощь", – отметил он.

Столкнулось три автомобиля, в том числе такси.
Киев Оперативный

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на бульваре Шевченка 30 ноября произошло тройное ДТП, в том числе с участием автомобиля Audi, за рулем которого находился судья Высшего антикоррупционного суда.

Столкнулись Renault Logan и мотороллер Honda, а позже в легковушку врезалась Audi.

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Кияни

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