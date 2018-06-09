В Киеве произошло тройное ДТП с маршруткой: опубликованы фото и видео

В субботу, 9 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло тройное ДТП с участием двух легковушек и маршрутки №188, в результате чего сильно пострадал один человек.

Авария произошла около 20:30 в районе станции метро "Житомирская", передает "Информатор".

Информатор

Согласно предварительной информации, Opel Omega и Chevrolet Lacetti,ехали в сторону Житомирской трассы, а маршрутка с пассажирами выезжала с остановки перед легковушками.

Информатор

Как рассказал водитель Chevrolet, он начал перестраиваться в крайний левый ряд и в этот момент его ударил Opel. От удара Lacetti выбросило на отбойник, после чего машина начала крутиться по трассе около 100 м. А Omega влетела в маршрутку.

Информатор

В результате сильно пострадал пассажир Opel, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работала полиция, медики и опергруппа. Виновника аварии будет устанавливать следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в Запорожье произошло ДТП, в котором погибла семейная пара. Трое их детей были госпитализированы.