В Киеве произошло на 50 ДТП меньше за неделю

Анна Прийма Кияни 12:50, 28.12.2020 Обновлено: 13:27, 28.12.2020

На дорогах Киева за прошлую неделю, с 21 по 27 декабря, уменьшилось количество ДТП до 859, по сравнению с предыдущей (907).

Как сообщил Центр организации дорожного движения на странице в Facebook, в том числе произошло 36 аварий с пострадавшими, погибших не было.

Всего травмированы 40 участников дорожного движения, из них – мотоциклист и велосипедист. Также 18 раз наехали на пешеходов, из них 9 – на пешеходных переходах.

ДТП в Киеве
Центр организации дорожного движения

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Кияни

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