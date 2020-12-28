В Киеве произошло на 50 ДТП меньше за неделю

На дорогах Киева за прошлую неделю, с 21 по 27 декабря, уменьшилось количество ДТП до 859, по сравнению с предыдущей (907).

Как сообщил Центр организации дорожного движения на странице в Facebook, в том числе произошло 36 аварий с пострадавшими, погибших не было.

Всего травмированы 40 участников дорожного движения, из них – мотоциклист и велосипедист. Также 18 раз наехали на пешеходов, из них 9 – на пешеходных переходах.

Как сообщал OBOZREVATEL: