В Киеве произошло на 50 ДТП меньше за неделю
На дорогах Киева за прошлую неделю, с 21 по 27 декабря, уменьшилось количество ДТП до 859, по сравнению с предыдущей (907).
Как сообщил Центр организации дорожного движения на странице в Facebook, в том числе произошло 36 аварий с пострадавшими, погибших не было.
Всего травмированы 40 участников дорожного движения, из них – мотоциклист и велосипедист. Также 18 раз наехали на пешеходов, из них 9 – на пешеходных переходах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 декабря возле кинотеатра в Киеве произошло ДТП с 5 автомобилями.
В этот же день на трассе Киев – Харьков перевернулась автоцистерна, которая двигалась на полной скорости. Момент аварии попал на видео.
26 декабря в Киеве пьяный водитель влетел в автомобиль полицейских.
Под Киевом в ночь на 27 декабря на Житомирской трассе столкнулись автомобили Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека.