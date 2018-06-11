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В Киеве произошло массовое отравление курсантов

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В киевском Военном институте телекоммуникаций и информатизации им. Героев Крут 11 июня произошло массовое отравление курсантов.

Плохое самочувствие проявилось у 50 людей, говорится в выпуске "Факты" на ICTV.

По словам руководства института, во время утреннего построения курсанты почувствовали боль в животе.

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"Их осмотрели и предоставили им первую медицинскую помощь. Тяжелобольных, которые бы нуждались в стационарном лечении, нет", ― рассказал заместитель начальника Военного института телекоммуникаций и информатизации Олег Петровский.

Также он отметил, что большинство из приболевших курсантов вчера было в увольнении в Киеве.

Информацию о массовом отравлении опубликовали также и в группе "Киев Оперативный" в Facebook, но со значительно большим количеством пострадавших.

"Из собственных источников мы узнали, что на самом деле пострадало более 150 людей", ― написали в группе. Однако официально это информация не подтверждена.

Как писал OBOZREVATEL, массовое отравление детей в школе №8 в Черкассах могло быть не случайным.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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