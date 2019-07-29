Мчался на зимних шинах: в ДТП в Киеве пострадали четыре человека

В Киеве 29 июля на перекрестке столкнулись два автомобиля, в результате чего с значительными травмами госпитализировали четырех людей.

Авария произошла на пересечении ул. Кольцевой и Газопроводной. Водитель Chevrolet ехал в сторону площади Шевченко, а водитель Mitsubishi поворачивал на Газопроводную, сообщили в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Из Mitsubishi скорая увезла одного человека, из Chevrolet – троих. Степень их травм уточняется.

Chevrolet Facebook "Киев Оперативный"

Chevrolet Facebook "Киев Оперативный"

"Один на зимних шинах мчал так, что тормозной путь до столкновения составил около 60 метров, а второй просто не уступил дорогу во время поворота", – уточнили в соцсети.

Mitsubishi Facebook "Киев Оперативный"

Водителя госпитализировали Facebook "Киев Оперативный"

Примерное место авария Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, на Одесской трассе под Киевом 1 июля жители устроили акцию протеста возле "прославленного" разворота на с. Круглик.

Люди требовали от властей не закрывать проезд, так как уверены – это вызовет дорожный коллапс.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!