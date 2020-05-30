В Киеве произошла вспышка коронавируса в общежитии: названа опасная улица

Кияни 12:24, 30.05.2020 Обновлено: 12:25, 30.05.2020

В пятницу, 29 мая, в Киеве закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина.

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Как сообщил в Telegram мэр столицы Украины Виталий Кличко, в общежитии обнаружили вспышку коронавируса.

Виталий Кличко сообщил о новой вспышке коронавируса в Киеве

"Один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой", – отметил он.

По словам Кличко, все другие жители общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 30 мая зафиксировали 2904 подтвержденных случая COVID-19, за последние сутки коронавирус обнаружили у 55 человек.

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