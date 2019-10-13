В Киеве произошла страшная авария со скорой: есть жертвы, пострадали дети

В Киеве в результате ДТП погиб водитель скорой помощи и фельдшер.

Как передает "Киев оперативный", авария произошла поздно вечером в воскресенье, 13 октября, на Керченской площади.

Скорая везла ребенка в больницу и двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, после чего произошло столкновение с легковым автомобилем Peugeot, который ехал по ул. Ватутина на зеленый.

Пострадали еще пятеро человек - женщина-водитель, двое детей, которые находились в салоне, и ребенок, который был в скорой. Еще одного врача госпитализировали в критическом состоянии.

ДТП в Киеве со скорой

ДТП в Киеве со скорой

ДТП в Киеве со скорой

ДТП в Киеве со скорой

ДТП в Киеве со скорой

ДТП в Киеве со скорой

ДТП в Киеве со скорой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в центре Киева машина скорой помощи перевернулась вместе с медиками и пациентом. Тогда авария произошла на пересечении улиц Жилянской и Антоновича.

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