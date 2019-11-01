Главная Новости
1 ноября • обновлено в 11:23
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киеве произошел жуткий пожар на Печерске: появилось эксклюзивное видео

898 Читать материал на украинском

Масштабное возгорание частного дома в Печерском районе Киева утром 1 ноября засняли на видео.

Как сообщала OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, горела крыша дома, который расположен на переулке Ольшанский, 20В.

Новости
В Киеве вспыхнул пожар в больнице: первые подробности и фото

На месте возгорания работают спасатели. Одна из версий пожара – короткое замыкание.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

ГСЧС

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

ГСЧС

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

ГСЧС

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

ГСЧС

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября в Шевченковском районе Киева разгорелся сильный пожар в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. На месте работали 22 единицы основной и спецтехники, было задействовано около 80 спасателей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
пожар видео ГосЧС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel