В Киеве произошел жуткий пожар на Печерске: появилось эксклюзивное видео

Масштабное возгорание частного дома в Печерском районе Киева утром 1 ноября засняли на видео.

Как сообщала OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, горела крыша дома, который расположен на переулке Ольшанский, 20В.

На месте возгорания работают спасатели. Одна из версий пожара – короткое замыкание.

Пожар в Киеве ГСЧС

Пожар в Киеве ГСЧС

Пожар в Киеве ГСЧС

Пожар в Киеве ГСЧС

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 октября в Шевченковском районе Киева разгорелся сильный пожар в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. На месте работали 22 единицы основной и спецтехники, было задействовано около 80 спасателей.

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