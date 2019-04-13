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/Новости Киева

В Киеве прогремел взрыв возле посольства России

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В Киеве прогремел взрыв возле посольства России в Соломенском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, причиной взрыва стал разрыв высоковольтного кабеля. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают представители профильных служб.

"Полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей "Киевэнерго", что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге", - сказано в сообщении.

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В Киеве прогремел взрыв возле посольства России

mvs.gov.ua

В Киеве прогремел взрыв возле посольства России

mvs.gov.ua

В результате происшествия никто не пострадал, только повреждена мостовая. Сейчас проверяется информация об обесточивании терминала и путепровода. Привлеченные все профильные службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля в Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Как стало известно, пострадавший разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.

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Место
УкраинаКиев
Теги
взрывКиевпосольство России в Украине
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Украина это гребаная Уганда без сил правопорядка.
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