В Киеве продержится гололед: прогноз погоды

Анна Прийма Кияни 09:54, 11.12.2020 Обновлено: 10:31, 11.12.2020

В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается гололед, на дорогах гололедица (первый уровень опасности – желтый).

Как сообщил Украинский гидрометцентр, ветер ожидается юго-восточный, 4-6 метров в секунду. До конца дня осадков больше не прогнозируется. Температура воздуха составит -3...-1°C.

Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, чтобы избежать травматизма и аварийных ситуаций, киевлян.

Прогноз на 11 декабря

Водителям рекомендует:

  • соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований;

  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

  • включать габаритные огни или противотуманные фонари;

  • не использовать автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

  • не держите руки в карманах, а размахивайте ими в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

  • при нарушении равновесия попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

  • если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, удар, направленный на вас уменьшит свою силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 декабря из-за гололеда образовались серьезные пробки. Движение в сторону правого берега затруднено на мостах, центр также стоит в заторах.

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