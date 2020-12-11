В Киеве продержится гололед: прогноз погоды

В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается гололед, на дорогах гололедица (первый уровень опасности – желтый).

Как сообщил Украинский гидрометцентр, ветер ожидается юго-восточный, 4-6 метров в секунду. До конца дня осадков больше не прогнозируется. Температура воздуха составит -3...-1°C.

Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, чтобы избежать травматизма и аварийных ситуаций, киевлян.

Водителям рекомендует:

соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

включить габаритные огни или противотуманные фонари;

не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах, а размахивайте ими в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, удар, направленный на вас уменьшит свою силу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 11 декабря из-за гололеда образовались серьезные пробки на дорогах города. Движение в сторону правого берега затруднено на мостах, центр также стоит в заторах.