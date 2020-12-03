Рынки в Киеве бесцеремонно "забили" на карантин. Фотофакт

В Киеве, несмотря на печальную статистику и ежедневный рост заболевших COVID-19, продавцы и покупатели на рынках не спешат соблюдать карантинные ограничения и нарушают их.

OBOZREVATEL выяснил, что чаще всего полный игнор касается использования и ношения средств защиты. Люди даже не боятся штрафов, которых правоохранители выписали уже тысячи.

Одна маска под нос на несколько дней

Предупреждения властей и разъяснительная работа не подействовала на большинство продавцов. Чаще всего они носят средства защиты, не до конца одев их на лицо. Оправдываются работники торговли якобы нехваткой воздуха.

Продавцы могут работать без маски.

"Представьте, я целый день стою у прилавка. Не хватает воздуха. Поработайте таким образом несколько дней подряд и сами поймете, как это тяжело. Между прилавком и покупателем есть большое расстояние, а значит риск минимальный", – рассказала продавщица мясного магазина.

Покупателей просят соблюдать карантинные ограничения.

Товар могут не прикрывать.

В некоторых торговых точках с кондитерскими изделиями установлен экран. Но при этом товар не прикрыт даже обыкновенной пленкой, маски на лице тоже нет у продавца.

Продавцы носят маски с нарушениями.

Как рассказала сотрудница одного из киевских магазинов, средства защиты они покупают за свой счет, а многие торговцы носят их пока они не порвутся. Это касается как масок, так и перчаток.

"Дикие базары" никто не контролирует

На официальных рынках продавцы еще как-то пытаются соблюдать карантин, в частности за этим следит администрация. Но на так называемых стихийных или диких базарах нарушают все.

На стихийных рынках нарушают все.

Продукты на рынке.

Так, например, возле торговой точки, которая находится неподалеку от овощного рынка в Деснянском районе, продавец и покупатели стояли без соблюдения дистанции и без масок. На замечание они отреагировали резко и в грубой форме потребовали перестать их снимать и уйти. Продавец вообще заявил, что он здоров и его клиентам ничего не грозит.

Стихийный рынок не проверяют.

Стихийный рынок.

У большинства "стихийных" торговцев такие товары как малосольные огурцы или грибы стоят открыто.

Насколько большая вероятность заразиться

Как рассказала OBOZREVATEL семейный врач Рита Гофман, заражение коронавирусом происходит через носоглотку, а не через ротоглотку. Чтобы заразиться через еду, нужно очень сильно постараться. Наиболее уязвима именно носоглотка. Заражение идет в основном при дыхании.

Заражение происходит, когда две носоглотки не защищены – покупателя и продавца. Или в транспорте и так далее. Вирус долго не выживает на продуктах. Он "держится", но не в такой степени, чтобы заразить и вызвать болезнь.

Что делать покупателю

По словам медика, поскольку продавцы заинтересованы в том, чтобы сохранить свой бизнес, покупатель должен требовать выполнения своих прав. Достаточно просто сказать, что вы позвоните на горячую линию.

Некоторые продавцы носят одну перчатку.

Если продавец будет знать, что это сделают и его закроют, то он очень быстро начнет носить маску так, как надо и закрывать продукты пленкой, периодически делать проветривание и влажную уборку, не допускать столпотворения в магазине.

Людям лучше ничего не покупать в таком месте и просто уходить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 3 декабря коронавирусом в Украине и мире заразились 64,8 млн человек. За минувший день выявлено 634 970 новых инфицированных.