В Киеве придумали праздничный маршрут на замену фудкортам: карта с локациями
Праздничный маршрут в Киеве будет состоять из семи локаций, протяженность его составит почти 8 км.
Как сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации, по правилам карантина он не будет создавать значительных скоплений людей.
Софийская площадь и главная елка Украины высотой 31 м в тематике "Волшебный лес".
Арка Дружбы Народов. Там будет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды "Звездное небо".
Велосипедно-пешеходный мост.
Владимирская горка.
Аллея художников.
Андреевский спуск.
Контрактовая площадь.
На Подоле киевляне и гости столицы попадут в Петриковскую сказку, елку на Контрактовой площади украсят тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.
Празднования в этом году пройдут без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во время новогодних праздников полиция может частично ограничить проход к главной елке Киева на Софийской площади.
С нее сняли сказочную шляпу, которая не понравилась украинцам. Теперь обещают установить традиционное украшение.