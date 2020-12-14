В Киеве придумали праздничный маршрут на замену фудкортам: карта с локациями

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
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В Киеве придумали праздничный маршрут на замену фудкортам: карта с локациями

Праздничный маршрут в Киеве будет состоять из семи локаций, протяженность его составит почти 8 км.

Как сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации, по правилам карантина он не будет создавать значительных скоплений людей.

  • Софийская площадь и главная елка Украины высотой 31 м в тематике "Волшебный лес".

  • Арка Дружбы Народов. Там будет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды "Звездное небо".

  • Велосипедно-пешеходный мост.

  • Владимирская горка.

  • Аллея художников.

  • Андреевский спуск.

  • Контрактовая площадь.

В Киеве придумали праздничный маршрут на замену фудкортам: карта с локациями

На Подоле киевляне и гости столицы попадут в Петриковскую сказку, елку на Контрактовой площади украсят тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.

Празднования в этом году пройдут без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Во время новогодних праздников полиция может частично ограничить проход к главной елке Киева на Софийской площади.

  • С нее сняли сказочную шляпу, которая не понравилась украинцам. Теперь обещают установить традиционное украшение.

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