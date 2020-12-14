В Киеве придумали праздничный маршрут на замену фудкортам: карта с локациями

Праздничный маршрут в Киеве будет состоять из семи локаций, протяженность его составит почти 8 км.

Как сообщили в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации, по правилам карантина он не будет создавать значительных скоплений людей.

Софийская площадь и главная елка Украины высотой 31 м в тематике "Волшебный лес".

Арка Дружбы Народов. Там будет главная елка Киева, каток и 200 метров гирлянды "Звездное небо".

Велосипедно-пешеходный мост.

Владимирская горка.

Аллея художников.

Андреевский спуск.

Контрактовая площадь.

На Подоле киевляне и гости столицы попадут в Петриковскую сказку, елку на Контрактовой площади украсят тарелками с традиционной росписью, яблоками и орехами.

Празднования в этом году пройдут без фестивальных событий, больших сцен, концертов и фудкортов.

Как сообщал OBOZREVATEL: