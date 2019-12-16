В Киеве представили проект нового Генплана: что изменится

В Киеве на форуме "Будущее Киева" представили проект нового Генерального плана столицы. По принципам, которые заложены в проект, Киев должен быть комфортным, зеленым городом, с безопасной и гармоничной средой и высоким качеством жизни.

Об этом рассказали начальник Коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий и главный архитектор столицы Александр Свистунов. По словам чиновников, показатели действующего Генплана, который рассчитан до 2020 года, очень устарели и давно не отвечают современным реалиям.

Как отметил Броневицкий, проект нового Генерального плана определяет направления развития столицы на ближайшие 7 лет и на перспективу в 20 лет.

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Это касается строительства детских садов, школ, создание зеленых зон, инженерных сетей, объектов транспортной инфраструктуры города.

Чиновник отметил, что уже практически завершена подготовка Историко-архитектурного опорного плана, который должно согласовать Министерство культуры. Этот план является частью Генерального плана города и без него невозможно принять Генплан в целом.

"Отмечу, что в проекте Генплана отражены и предложения киевлян, которые мы получили в последние годы, в том числе и по результатам общественных слушаний. Основные положения проекта нового Генплана рассмотрели эксперты-планировщики Лейпцига, эксперты Совета Европы, и предоставили свои рекомендации и замечания", – сказал он.

Сергей Броневицкий kyivcity.gov.ua

Также Броневицкий добавил, что особое внимание уделено формированию единого транспортного каркаса, который обеспечит транспортную доступность расселения и приложения труда, размещения аэропортов, электроподстанций, очистных сооружений, мусороперерабатывающих заводов и другой инфраструктуры.

К тому же, в проекте говорится о развитии скоростных видов рельсового транспорта, увеличение существующих линий метрополитена и строительство новой ветки, создание транспортных узлов и перехватывающих парковок. Предусмотрено и строительство новых транспортных переходов через Днепр и достройка Большой окружной дороги.

Речь идет также о строительстве новых электроподстанций, котельных, очистных сооружений дождевой канализации, реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Планируют и популяризацию и широкое применение современных источников энергии – солнечных батарей, тепловых электронасосов; санацию и утепление домов.

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Как рассказал Свистунов, разработка Генплана ведется в условиях изменения государственных строительных норм и законодательства, регулирующего планировании и застройке территорий.

По его словам, разработчики Генплана учитывали рекомендации и замечания и продолжают консультации с экспертами Совета Европы, Всемирного банка и планировщиками города Лейпцига – собрату Киева.

Александр Свистунов kyivcity.gov.ua

"Проектировщики учитывают рекомендации специалистов и принципы развития городов в странах Европы: развитие городской агломерации вместо экстенсивного роста города-мегаполиса, приоритет для пешеходов, а не автомобилей, стала мобильность города коротких расстояний вместо создания спальных монофункциональных районов, а также увеличение зеленых зон, развитие альтернативной энергетики и т.д.", – отметил Свистунов.

Он сообщил, что Департамент градостроительства и архитектуры КГГА начнет общественные слушания проекта нового Генплана столицы и общественное обсуждение его стратегической экологической оценки. Чтобы привлечь к обсуждению как можно больше киевлян, запланировано проведение информационных мероприятий – презентаций, телевизионных программ, публичных конференций.

Как писал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с публичным отчетом о результатах своей работы за 2019 год. Он рассказал о международных визиты в Швейцарию на Давосский форум, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, а также в США.

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