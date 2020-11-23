В Киеве предлагают создать деловой центр на Троещине

Разработчики генерального плана Киева предлагают создать центр деловой активности не только на Теличке, но и на Троещине.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сказал начальник коммунальной организации "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

"Мы не решим транспортную проблему только с помощью мостов и развязок. Один из путей – предложение городу и инвесторам строить новые центры деловой активности. Это не только Теличка (промзона между Выдубычами и Южным мостом). Мы будем предлагать несколько таких территорий. Например, на Троещине это Киевская бизнес-гавань с территорией около 300 га. Ее мы предлагаем под общественную и производственную функции", – отметил он.

По словам Броневицкого, в Киеве есть дисбаланс между левым и правым берегом. На левом берегу живет 40% населения, а рабочих мест – 18%. Это создает маятниковую миграцию и транспортные проблемы.

Как сообщал OBOZREVATEL, проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.