В Киеве появятся многоуровневые развязки от Харьковской площади до Окружной

Obozrevatel Кияни 10:33, 4.11.2020 Обновлено: 11:43, 4.11.2020

В Киеве построят многоуровневые транспортные развязки. В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается возвести их на удлинении Железнодорожного шоссе.

Как сообщается на странице генплана города в Facebook, также они запланированы в районе Подольского мостового перехода.

Перечень развязок:

  • на Харьковской площади;

  • на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой,

  • на проспекте Романа Шухевича,

  • на ул. Братиславской;

  • на ул. Оноре де Бальзака;

  • на Дарницкой площади;

  • на ул. Привокзальной;

  • возле станции метро "Черниговская";

  • на проспекте Академика Палладина;

  • на Большой окружной дороге;

  • на площади Валерия Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки.

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Кияни

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