В Киеве появятся многоуровневые развязки от Харьковской площади до Окружной

В Киеве построят многоуровневые транспортные развязки. В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается возвести их на удлинении Железнодорожного шоссе.

Как сообщается на странице генплана города в Facebook, также они запланированы в районе Подольского мостового перехода.

Перечень развязок:

на Харьковской площади;

на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой,

на проспекте Романа Шухевича,

на ул. Братиславской;

на ул. Оноре де Бальзака;

на Дарницкой площади;

на ул. Привокзальной;

возле станции метро "Черниговская";

на проспекте Академика Палладина;

на Большой окружной дороге;

на площади Валерия Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки.