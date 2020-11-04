В Киеве появятся многоуровневые развязки от Харьковской площади до Окружной
В Киеве построят многоуровневые транспортные развязки. В рамках Малой кольцевой дороги (проспект Валерия Лобановского, улица Елены Телиги и т.д.) предполагается возвести их на удлинении Железнодорожного шоссе.
Как сообщается на странице генплана города в Facebook, также они запланированы в районе Подольского мостового перехода.
Перечень развязок:
на Харьковской площади;
на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой,
на проспекте Романа Шухевича,
на ул. Братиславской;
на ул. Оноре де Бальзака;
на Дарницкой площади;
на ул. Привокзальной;
возле станции метро "Черниговская";
на проспекте Академика Палладина;
на Большой окружной дороге;
на площади Валерия Марченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, на линии метро от Троещины до Окружной в Киеве будет 22 станции: названия и сроки.