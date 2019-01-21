В Киеве появится новый памятник известному националисту

В Киеве около Дома учителя по ул. Владимирская, 57 могут поставить памятник главе Директории УНР Симону Петлюре.

Министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что Киевская городская администрация должна предоставить землю под постамент, сообщает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, обсуждение памятника велось еще с 2006 года, но, как выяснилось на последних совещаниях, в силу тех или иных обстоятельств руки не доходили... Сегодня мы говорим о том, что Киевская городская администрация должна предоставить землю, место, где будет проведен конкурс. И в будущем обязательно в Киеве должен быть памятник Симону Петлюре", — рассказал чиновник.

Нищук подчеркнул, что вероятно всего памятник появится возле столичного Дома учителя.

Дом учителя

"В рамках реставрации Дома учителя, как дома, который тесно связан с Украинской народной республикой, думаю, что одно из вероятных мест может быть именно возле Дома учителя", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве снесут памятник российскому полководцу.

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