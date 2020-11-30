В Киеве появится многоуровневая развязка в трафиковом месте
В Киеве на пересечении проспекта Академика Палладина с бульваром Академика Вернадского и улицей Академика Ефремова построят многоуровневую развязку.
Как сообщили в коммунальной организации (КО) "Киевгенплан", также предполагается продлить улицу Чернобыльскую до улицы Подлесной.
"Одно из наиболее интенсивных автодвижений наблюдается на проспекте Академика Палладина – более 50 тыс. автомобилей в сутки в одном направлении", – пояснил начальник КО Сергей Броневицкий.
По его словам, пропускная способность новой транспортной развязки в разных уровнях более чем в два раза выше, чем у существующего перекрестка со светофорным регулированием.
По подсчетам транспортной модели, развязка обеспечит пропуск прямых потоков транспортных средств (с учетом увеличения численности населения пригородной зоны) по проспекту Академика Палладина, бульвара Академика Вернадского и улицы Академика Ефремова.
ТЭО решения уже разработаны, и в ближайшие несколько лет ее планируют построить.
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