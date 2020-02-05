В Киеве появится экотранспорт: Кличко раскрыл детали

До конца этого года власти Киева планируют приобрести около 70 экологических автобусов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сказано в сайте его пресс-службы. По его словам, покупка "зеленого" транспорта будет происходить в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР.

"Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому, наряду с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города "зеленый" – экологический – общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева экологических автобусов. На первом этапе – до конца этого года – около 70 единиц по программе "Зеленый город" в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР", – отметил мэр Киева.

Так, по словам Кличко, постепенное увеличение количества экотранспорта в Киеве будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Мэр отметил, что столица имеет проблему с перегрузкой автотранспортом.

"Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице – это транзитный. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 000 автомобилей", – добавил мэр.

Он отметил, что только за последние три года трафик в городе вырос на 30 процентов.

"Пути решения проблемы – это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос – достройка Большой окружной дороги, "заберет" на себя транзитный транспорт", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что важным вопросом является также снижение нагрузки на мосты в городе. Они сегодня перегружены более, чем на 100%. Поможет уменьшить нагрузку на мосты, в частности, открытие до конца этого года автосообщение Подольско-Воскресенским мостом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко рассказал, что строители установили первые балки для будущей части Подольско-Воскресенского мостового перехода над Русановским озером.

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