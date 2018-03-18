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В Киеве появился памятник Путину с балалайкой и медведем

3.1тЧитать новость на украинском

В Киеве появился "золотой" памятник главе России Владимиру Путину.

Активисты установили монумент возле посольства РФ, которое было заблокировано с целью не допустить россиян проголосовать на "выборах Путина".

Так, памятник лидеру РФ установлен на постаменте с надписью "х*йло". Возле Путина также находятся люди в костюмах "ватника" и медведя, где первый держит в руках бутылку водки, а второй - балалайку.

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pravda.com.ua

pravda.com.ua

Как писал "Обозреватель", в России выступили с угрозами в адрес Украины из-за запрета выборов, однако в ОБСЕ не стали поддерживать Кремль.

Также Россия пожаловалась в ООН и другие международные организации на игнор их истерики со стороны Украины.

Читайте все новости по теме "Акции протеста в Киеве" на Обозревателе.

Темы
Акции протеста в КиевеНовости Киева и Киевской области Выборы в России
Персона
Владимир Путин
Место
УкраинаКиев
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