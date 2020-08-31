В Киеве построили дом, незаконно превысив этажность в два раза.

В Киеве на улице Владимирской, 86-А строится дом высотой в 17 этажей, при этом согласно градостроительным условиям и ограничениям, а также Генплану Киева, высотность зданий в этом месте не должна превышать 8 этажей.

Об этом заявил депутат Киевсовета Александр Пабат, говорится в материале "Нерухомі". В своем обращении Пабат попросил директора Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА Оксану Попович сообщить, проводилась ли проверка строительства на ул. Владимирская, 86-А.

"В центральном историческом ареале Киева, на ул. Владимирская, 86-А, идет строительство 17-этажного жилого дома, которое может вестись с нарушением закона. Застройщик – компания "Юнион Девелопмент Групп", – говорится в депутатском обращении.

По информации Пабата, в 2017 году данный застройщик получил от КГГА градостроительные условия и ограничения (МУО) на проектирование объекта строительства "Жилищно-офисное здание с паркингом на ул. Владимирская, 86 а". Согласно выданным МУО и Генплану Киева, указанный участок относится к территории средне- и малоэтажной застройки.

"То есть по указанному адресу нельзя строить дома выше 8 этажей, одновременно реально здесь возводится дом высотой 17 этажей", – отметил депутат.

Депутат попросил директора Департамента ГАСК КГГА предоставить информацию о том, проводилась ли проверка соответствия строительства выданным МУО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко незаконно построил жилой многоквартирный дом на участке, который государство предоставил в пользование вуза.

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