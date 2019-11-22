В Киеве посреди дороги загорелся Uber: появились жуткие фото и видео

На Соломенской площади в Киеве загорелся автомобиль службы такси Uber.

Как видно на кадрах, опубликованных в паблике Киев Оперативный в Telegram, автомобиль марки Chevrolet остановился прямо посреди проезжей части (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

На видео видно, что у авто сильно загорелся капот. Движение в обе стороны по Соломенской площади остановлено.

В Киеве загорелся автомобиль службы такси Uber Скриншот

Люди пытались остановить пожар в автомобиле самостоятельно.

"На Соломенской пылает автомобиль такси #Uber на #Chevrolet. Горит знатно, движение в обе стороны остановлено. Пожарных ещё нет, люди пытаются потушить возгорание самостоятельно. Надеемся, что обойдётся без пострадавших", - сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе города Киева, на проспекте Бажана, возле заезда на Южный мост автомобиль BMW Х5 врезался в отбойник и загорелся.

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