В Киеве попрощались с Борисом Патоном. Фоторепортаж

Мирослав Семенюк Кияни 11:51, 22.08.2020 Обновлено: 12:36, 22.08.2020

В субботу, 22 августа, в клубе Кабмина попрощались с украинским ученым и президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном.

Как сообщает Суспільне, прощание с Патоном началось в 10:00, захоронение на Байковом кладбище – ориентировочно в 13:00.

В клуб Кабмина прибыли народные депутаты, президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, спикер парламента Дмитрий Разумков, коллеги и родные Патона. В общем прощались около 500 человек.

Пока люди стояли в очереди в помещение, им мерили температуру и давали маски тем, кто их не имел.

Проститься с Борисом Патоном пришли Владимир и Елена Зеленские
РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Владимир Зеленский
РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Андрей Ермак
РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришли президент с женой
РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Леонид Кравчук
РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Леонид Кравчук
РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Суспільне
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Суспільне
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Суспільне
Проститься с Борисом Патоном пришел Максим Степанов
Суспільне
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Проститься с Борисом Патоном пришел Виталий Кличко с костылем
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Telegram PavlovskyNews
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Telegram PavlovskyNews
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Telegram PavlovskyNews

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ученый Борис Патон скончался 19 августа, не дожив несколько месяцев до своего 102-летия.

За последние две недели Патон дважды был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

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Кияни

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