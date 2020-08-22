В Киеве попрощались с Борисом Патоном. Фоторепортаж

В субботу, 22 августа, в клубе Кабмина попрощались с украинским ученым и президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном.

Как сообщает Суспільне, прощание с Патоном началось в 10:00, захоронение на Байковом кладбище – ориентировочно в 13:00.

В клуб Кабмина прибыли народные депутаты, президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, спикер парламента Дмитрий Разумков, коллеги и родные Патона. В общем прощались около 500 человек.

Пока люди стояли в очереди в помещение, им мерили температуру и давали маски тем, кто их не имел.

Проститься с Борисом Патоном пришли Владимир и Елена Зеленские РБК-Украина

Проститься с Борисом Патоном пришел Владимир Зеленский РБК-Украина

Проститься с Борисом Патоном пришел Андрей Ермак РБК-Украина

Проститься с Борисом Патоном пришли президент с женой РБК-Украина

Проститься с Борисом Патоном пришел Леонид Кравчук РБК-Украина

Проститься с Борисом Патоном пришел Леонид Кравчук РБК-Украина

В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина

В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина

В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина

В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина

В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина

В Киеве попрощались с Борисом Патоном Суспільне

В Киеве попрощались с Борисом Патоном Суспільне

В Киеве попрощались с Борисом Патоном Суспільне

Проститься с Борисом Патоном пришел Максим Степанов Суспільне

В Киеве попрощались с Борисом Патоном

В Киеве попрощались с Борисом Патоном

В Киеве попрощались с Борисом Патоном

В Киеве попрощались с Борисом Патоном

В Киеве попрощались с Борисом Патоном

Проститься с Борисом Патоном пришел Виталий Кличко с костылем

В Киеве попрощались с Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews

В Киеве попрощались с Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews

В Киеве попрощались с Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews

В Киеве в здании правительства началась церемония прощания с президентом НАНУ Борисом Патоном. Выразить уважение ученому пришли сотни людей - коллеги, друзья, родные. pic.twitter.com/uGQ9DKZp7r - ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ 📰 (@suspilne_news) August 22, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ученый Борис Патон скончался 19 августа, не дожив несколько месяцев до своего 102-летия.

За последние две недели Патон дважды был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

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