В Киеве попрощались с Борисом Патоном. Фоторепортаж

Проститься с Борисом Патоном пришли Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Дмитрий Разумков и другие
Всего в клубе Кабмина прощались с ученым около 500 человек
Пока люди стояли в очереди в помещение, им мерили температуру и давали маски
Проститься с Патоном пришел Зеленский.
В субботу, 22 августа, в клубе Кабмина попрощались с украинским ученым и президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном.
Как сообщает Суспільне, прощание с Патоном началось в 10:00, захоронение на Байковом кладбище – ориентировочно в 13:00.
В клуб Кабмина прибыли народные депутаты, президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, спикер парламента Дмитрий Разумков, коллеги и родные Патона. В общем прощались около 500 человек.
Пока люди стояли в очереди в помещение, им мерили температуру и давали маски тем, кто их не имел.
Проститься с Борисом Патоном пришли Владимир и Елена Зеленские РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Владимир Зеленский РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Андрей Ермак РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришли президент с женой РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Леонид Кравчук РБК-Украина
Проститься с Борисом Патоном пришел Леонид Кравчук РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном РБК-Украина
В Киеве попрощались с Борисом Патоном Суспільне
В Киеве попрощались с Борисом Патоном Суспільне
В Киеве попрощались с Борисом Патоном Суспільне
Проститься с Борисом Патоном пришел Максим Степанов Суспільне
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
В Киеве попрощались с Борисом Патоном
Проститься с Борисом Патоном пришел Виталий Кличко с костылем
В Киеве попрощались с Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews
В Киеве попрощались с Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews
В Киеве попрощались с Борисом Патоном Telegram PavlovskyNews
В Киеве в здании правительства началась церемония прощания с президентом НАНУ Борисом Патоном. Выразить уважение ученому пришли сотни людей - коллеги, друзья, родные. pic.twitter.com/uGQ9DKZp7r- ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ 📰 (@suspilne_news) August 22, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ученый Борис Патон скончался 19 августа, не дожив несколько месяцев до своего 102-летия.
За последние две недели Патон дважды был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Врачи до последнего боролись за его жизнь.
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