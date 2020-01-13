Люди обваривают ноги: в Киеве кипятком затопило Ocean Plaza. Шокирующие фото и видео

В Киеве произошел потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.

Пользователи сети активно делятся кадрами с места ЧП. Сообщается, что прорвало теплосеть (доскрольте до конца страницы, чтобы посмотреть все видео и фото).

На снимках видно, как на первом этаже полностью затопило пол. Администрация эвакуировала посетителей ТРЦ.

Новости В Киеве на месте известного рынка могут построить ТРЦ

Глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук рассказал OBOZREVATEL, что прорыв теплотрассы произошел на улице Антоновича, 176, рядом с ТРЦ.

"Образовался провал асфальта. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго производит ремонтные работы", – сказал он.

Также возле ТРЦ произошло ЧП с маршруткой. Она провалилась под асфальт, где бурлит кипяток.

Из-за горячей воды образовался густой пар, поэтому водителям ничего не видно на дороге. На место происшествия прибыли скорые и спасатели. Также уже подключились коммунальщики.

Столичный ТЦ Ocean Plaza затопило горячей водой. Людей экстренно эвакуировали. pic.twitter.com/kuQCdR1Lvc — свічка (@svecha62) 13 января 2020 г.

По словам очевидцев, кипяток очень быстро покрыл первый этаж, посетители не успели безопасно покинуть здание, некоторым пришлось убегать по горячей воде.

Многих людей охватила паника, они пытались выбраться из ТРЦ, разбивая витрины внутренних заведений.

Также пострадали припаркованные возле Ocean Plaza автомобили. Сообщается, что район Лыбедской окутал пар "как в бане".

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

ЧП в Ocean Plaza соцсети

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