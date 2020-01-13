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13 января • обновлено в 22:16
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Кирилл Лютый

Люди обваривают ноги: в Киеве кипятком затопило Ocean Plaza. Шокирующие фото и видео

46.8т
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В Киеве произошел потоп в торгово-развлекательном центре Ocean Plaza.

Пользователи сети активно делятся кадрами с места ЧП. Сообщается, что прорвало теплосеть (доскрольте до конца страницы, чтобы посмотреть все видео и фото).

На снимках видно, как на первом этаже полностью затопило пол. Администрация эвакуировала посетителей ТРЦ.

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Глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук рассказал OBOZREVATEL, что прорыв теплотрассы произошел на улице Антоновича, 176, рядом с ТРЦ.

"Образовался провал асфальта. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго производит ремонтные работы", – сказал он.

Люди обваривают ноги: в Киеве кипятком затопило Ocean Plaza. Шокирующие фото и видео

Также возле ТРЦ произошло ЧП с маршруткой. Она провалилась под асфальт, где бурлит кипяток.

Из-за горячей воды образовался густой пар, поэтому водителям ничего не видно на дороге. На место происшествия прибыли скорые и спасатели. Также уже подключились коммунальщики.

По словам очевидцев, кипяток очень быстро покрыл первый этаж, посетители не успели безопасно покинуть здание, некоторым пришлось убегать по горячей воде.

Многих людей охватила паника, они пытались выбраться из ТРЦ, разбивая витрины внутренних заведений.

Также пострадали припаркованные возле Ocean Plaza автомобили. Сообщается, что район Лыбедской окутал пар "как в бане".

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

ЧП в Ocean Plaza

ЧП в Ocean Plaza

соцсети

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Исаев Денис
Исаев Денис
Це Европа, скоро так по всей окраине будет, вся инфраструктура убита в усмерть и на модернизацию элементарно нет денег, всё спекулянтам уходит которые гривну держат.
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ttt ta
ttt ta
Назло москалям, которые утверждали, что в киеве нет горячей воды...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, КАК ПРЕДКИ КАКЕЛОВ ВЫКОПАЛИ ЧЕРНОЕ МОРЕ? Всё что строят нынешнее паскудное поколение - всё через жoпу!
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