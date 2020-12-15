В Киеве полиция зачистила палатки на Майдане: произошли стычки. Фото и видео
На Майдане Незалежности в Киеве 15 декабря возобновились стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.
В ответ протестующие начали бросать в полицейских палки, петарды и срывать каски, а те применили слезоточивый газ, сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Как уточняет "Страна", участники митинга остались на Майдане Незалежности и затем снова установили три палатки.
Правоохранители периодически перемещались по площади и полностью окружили предпринимателей.
Позднее участники акции начали убирать палатки, а организаторы решили провести совещание, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями.
(Видео – Telegram "Страны")
Напомним, что 15 декабря в Киеве проходит акция протеста "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич. За протестами может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега. В начале декабря демонстранты несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.
Как сообщал OBOZREVATEL, участники протеста пытались установить палатки на Майдане Незалежности еще днем. Тогда также произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали три человека. По данным МВД, одного полицейского ударили по голове, еще 40 получили химические ожоги глаз.
Участники акции выдвигали ультиматум президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть палатки и позволить установить здесь городок митингующих. Лидер "SaveФОП" Доротич заявил, что демонстранты останутся на Майдане на ночь.