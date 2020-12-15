В Киеве полиция зачистила палатки на Майдане: произошли стычки. Фото и видео

Юрий Сергиенко Кияни 18:21, 15.12.2020 Обновлено: 20:43, 15.12.2020

На Майдане Незалежности в Киеве 15 декабря возобновились стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.

В ответ протестующие начали бросать в полицейских палки, петарды и срывать каски, а те применили слезоточивый газ, сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция зачистила Майдан от палаток.
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Протестующие вступили в столкновения с полицией.
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Как уточняет "Страна", участники митинга остались на Майдане Незалежности и затем снова установили три палатки.

Протестующие установили новые палатки.
"Страна"
Протестующие остались на Майдане.
"Страна"

Правоохранители периодически перемещались по площади и полностью окружили предпринимателей.

Правоохранители окружили протестующих.
кадр видео

Позднее участники акции начали убирать палатки, а организаторы решили провести совещание, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями.

Протестующие убирают палатки.
кадр видео

(Видео – Telegram "Страны")

Напомним, что 15 декабря в Киеве проходит акция протеста "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич. За протестами может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега. В начале декабря демонстранты несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники протеста пытались установить палатки на Майдане Незалежности еще днем. Тогда также произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали три человека. По данным МВД, одного полицейского ударили по голове, еще 40 получили химические ожоги глаз.

Участники акции выдвигали ультиматум президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть палатки и позволить установить здесь городок митингующих. Лидер "SaveФОП" Доротич заявил, что демонстранты останутся на Майдане на ночь.

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