В Киеве полиция зачистила палатки на Майдане: произошли стычки. Фото и видео

На Майдане Незалежности в Киеве 15 декабря возобновились стычки с правоохранителями, когда они зачистили площадь от палаток, установленных предпринимателями без согласования.

В ответ протестующие начали бросать в полицейских палки, петарды и срывать каски, а те применили слезоточивый газ, сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция зачистила Майдан от палаток. кадр видео

Протестующие вступили в столкновения с полицией. кадр видео

Как уточняет "Страна", участники митинга остались на Майдане Незалежности и затем снова установили три палатки.

Протестующие установили новые палатки. "Страна"

Протестующие остались на Майдане. "Страна"

Правоохранители периодически перемещались по площади и полностью окружили предпринимателей.

Правоохранители окружили протестующих. кадр видео

Позднее участники акции начали убирать палатки, а организаторы решили провести совещание, чтобы определиться со своими дальнейшими действиями.

Протестующие убирают палатки. кадр видео

(Видео – Telegram "Страны")

Напомним, что 15 декабря в Киеве проходит акция протеста "SaveФОП", которое возглавляет Сергей Доротич. За протестами может стоять собственник сети "Эпицентр" Александр Герега. В начале декабря демонстранты несколько дней устраивала митинги под зданием Верховной Рады с требованием не вводить учет оборотов через кассовые аппараты и программные РРО.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники протеста пытались установить палатки на Майдане Незалежности еще днем. Тогда также произошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали три человека. По данным МВД, одного полицейского ударили по голове, еще 40 получили химические ожоги глаз.

Участники акции выдвигали ультиматум президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть палатки и позволить установить здесь городок митингующих. Лидер "SaveФОП" Доротич заявил, что демонстранты останутся на Майдане на ночь.