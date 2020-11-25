В Киеве показали, как строят метро на Виноградарь

Глеб Иванов Кияни 14:34, 25.11.2020 Обновлено: 14:43, 25.11.2020

Работы на шести стройплощадках нового участка метрополитена в направлении Виноградаря в Киеве идут по графику.

В конце следующего года город планирует открыть новые станции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга и показал видео, как идет строительство.

"На улице Межевой разобрали здания станции технического обслуживания, которые мешали строительству", – сказал мэр.

Также на стройплощадке, на пересечении улиц Северо-Сырецкой и Межевой, метростроевцы продвинулись существенно под землю. Здесь работает комплекс "Галина". Он уже прошел 425 метров правого перегонного тоннеля в направлении станции метро "Сырец".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города и делают все, чтобы открыть станции в срок.

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