В Киеве показали, как строят метро на Виноградарь

Работы на шести стройплощадках нового участка метрополитена в направлении Виноградаря в Киеве идут по графику.

В конце следующего года город планирует открыть новые станции. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга и показал видео, как идет строительство.

"На улице Межевой разобрали здания станции технического обслуживания, которые мешали строительству", – сказал мэр.

Также на стройплощадке, на пересечении улиц Северо-Сырецкой и Межевой, метростроевцы продвинулись существенно под землю. Здесь работает комплекс "Галина". Он уже прошел 425 метров правого перегонного тоннеля в направлении станции метро "Сырец".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, представители "Киевметростроя" заверили, что в полном объеме получают финансирование от города и делают все, чтобы открыть станции в срок.