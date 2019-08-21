В Киеве поймали на горячем педофила: видеофакт

В Киеве на ул. Здолбуновской активисты поймали педофила, однако наказать его не удалось.

Так, в группе "Киев Оперативный" в Facebook было опубликовано видео с 14-летним мальчиком и мужчиной, который, по словам авторов кадров, приставал к ребенку. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На момент съемки предполагаемый извращенец лежал лицом в землю со связанными руками.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Активисты заверили, что у них есть все видеодоказательства преступления, однако отец мальчика (якобы местный алкоголик) отказался писать заявление и поэтому педофила отпустили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева преступник напал на 13-летнюю девочку прямо в подъезде многоэтажного дома.

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