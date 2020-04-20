В Киеве подтверждено 850 случаев коронавируса: за сутки добавилось почти 50 человек

Кияни 10:21, 20.04.2020 Обновлено: 10:31, 20.04.2020

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболело еще 49 человек, в том числе двое медиков.

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Общее количество зараженных в столице достигло 850, сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки, к сожалению, 2 летальных случая", – отметил он.

Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний парень.

В больницы Киева госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Telegram Виталия Кличко

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