В Киеве подтвержден 801 случай коронавируса: за сутки добавилось более 30 человек

Юрий Сергиенко Кияни 10:34, 19.04.2020 Обновлено: 10:35, 19.04.2020

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболел еще 31 человек, в том числе четверо медиков.

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Общее количество зараженных в столице достигло 801, сообщил в Facebook мэр города Виталий Кличко.

rbc.ua

Среди новых случаев 18 женщин в возрасте от 29 до 76 лет, 11 мужчин возрастом от 26 до 77 лет, а также двое детей – 10-летняя девочка и 13-летний мальчик.

Госпитализированы пять пациентов, остальные находятся на самоизоляции под контролем медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за сутки обнаружено 343 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных достигло 5449. Скончался 141 пациент, выздоровели 347.

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Кияни

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