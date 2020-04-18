В Киеве подтвердили 770 случаев COVID-19: коронавирус подхватили медики и монахи

Кияни 11:11, 18.04.2020 Обновлено: 11:16, 18.04.2020

В Киеве по состоянию на 18 апреля подтверждено 770 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки количество инфицированных в столице увеличилась еще на 65 человек, из них 6 медиков.

Также из зарегистрированных за сутки случаев заболевания коронавирусом – 26 в Киево-Печерской Лавре.

Заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 18 апреля зафиксировали 280 случаев коронавируса COVID-19.

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