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18 апреля • обновлено в 11:24
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В Киеве подтвердили 770 случаев COVID-19: коронавирус подхватили медики и монахи

1.3т
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В Киеве по состоянию на 18 апреля подтверждено 770 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Как сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко, за минувшие сутки количество инфицированных в столице увеличилась еще на 65 человек, из них 6 медиков.

В Киеве подтвердили 770 случаев COVID-19: коронавирус подхватили медики и монахи

Также из зарегистрированных за сутки случаев заболевания коронавирусом – 26 в Киево-Печерской Лавре.

Заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

В Киеве подтвердили 770 случаев COVID-19: коронавирус подхватили медики и монахи

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 18 апреля зафиксировали 280 случаев коронавируса COVID-19.

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Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
вирус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на самом деле в Киеве тысячи больных... может быть даже десятки тысяч...
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Кияни

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