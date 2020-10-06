В Киеве подросток оставил предсмертное сообщение и лег под скоростной трамвай. Фото и видео

В Киеве возле станции "Политехническая" на линии скоростного трамвая погиб ребенок. 14-летний подросток лег под поезд.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram. Трагический инцидент произошел во вторник, 6 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Это случилось на железнодорожном переходе от улицы Борщаговская до улицы Уманской.

Как пишет "Информатор", по предварительной информации, парень написал своему другу сообщение, "что жизнь не имеет смысла". После чего, как утверждают журналисты, пошел к железнодорожным путям, и лег на рельсы в тот момент, когда приблизилась электричка. Машинист не успел затормозить и переехал парня.

Сейчас на месте работают полицейские, СОГ и медики. Все детали будут устанавливать правоохранители.

Отметим, это не первый подобный трагический случай за последнее время. Так, 5 октября в городе Боярка в Фастовском районе Киевской области поезд сбил девочку-подростка. В ее руках была записка с телефонами родителей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее вблизи станции Выгода Белгородского района Одесской области 16-летний парень бросился под колеса поезда и скончался на месте ЧП.