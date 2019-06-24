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В Киеве подростки до полусмерти избили бездомного: фото и видео 18+

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В Киеве несколько подростков жестоко избили бездомного мужчину и похвастались видео в социальных сетях.

Как передает "Киев Оперативный", инцидент произошел в субботу, 22 июня. На кадрах видно, как мужчину избили до крови, нанося ему удары с ноги в корпус и по голове. Сам бездомный, судя по видео, был в состоянии алкогольного опьянения и сопротивления дебоширам не оказывал.

Пользователи сети отметили, что хулиганы живут в районе Апрельского переулка на Подольском районе столицы.

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Осторожно, кадры 18+

В Киеве подростки до полусмерти избили бездомного: фото и видео 18+
В Киеве подростки до полусмерти избили бездомного: фото и видео 18+
В Киеве подростки до полусмерти избили бездомного: фото и видео 18+
В Киеве подростки до полусмерти избили бездомного: фото и видео 18+
В Киеве подростки до полусмерти избили бездомного: фото и видео 18+

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове выпускники в состоянии алкогольного опьянения устроили массовую драку.

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Место
УкраинаКиев
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леня зе
леня зе
В Киеве подростки до полусмерти-как это.это как на пол шишки присунуть.
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