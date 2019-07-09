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В Киеве подрались курьеры: эпичная бойня попала на видео

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Во вторник, 9 июля, в Киеве на Вознесенском спуске подрались курьеры Glovo, которые столкнулись своими транспортными средствами.

Соответствующее видео происходящего под окнами офиса адвокатского объединения "Украинский правовой альянс", появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, после ДТП между парнями возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из курьеров разбил своему коллеге нос.

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В Киеве подрались курьеры Glovo

В Киеве подрались курьеры Glovo

Скриншот из видео

При этом, стало известно, что герой ролика уже появлялся в подобной ситуации. Ранее он ударил в переходе пожилого мужчину шлемом по голове.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 мая несколько пассажиров подрались из-за свободного места в общественном транспорте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Киев
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