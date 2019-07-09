В Киеве подрались курьеры: эпичная бойня попала на видео

Во вторник, 9 июля, в Киеве на Вознесенском спуске подрались курьеры Glovo, которые столкнулись своими транспортными средствами.
Соответствующее видео происходящего под окнами офиса адвокатского объединения "Украинский правовой альянс", появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
По словам очевидцев, после ДТП между парнями возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. Один из курьеров разбил своему коллеге нос.
В Киеве подрались курьеры Glovo
Скриншот из видео
При этом, стало известно, что герой ролика уже появлялся в подобной ситуации. Ранее он ударил в переходе пожилого мужчину шлемом по голове.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 6 мая несколько пассажиров подрались из-за свободного места в общественном транспорте.
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