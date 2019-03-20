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/Новости Киева

В Киеве подожгли еще один магазин Roshen: появилось видео

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В Днепровском районе Киева подожгли магазин Roshen в районе Дарницкой площади.

Как передает "Еспрессо", двое неизвестных бросили в витрину "коктейль Молотова", но бутылка не пробила стекло, возгорание остановилось на пороге магазина.

Инцидент произошел после 21:00, когда магазин был закрыт. Никто не пострадал. На место ЧП прибыли пожарные и полицейские.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве на Крищатике подожгли еще один магазин Roshen. В тот раз объект также существенно не пострадал, огонь остановился внизу витрины.

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Место
УкраинаКиев
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