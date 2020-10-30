В Киеве подготовили более 3 тысячи коек для больных COVID-19, – Кличко

В коммунальных медучреждениях Киева подготовили уже 3100 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где он находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом. Он также отметил, что власть столицы предоставила Минздраву варианты для возможного размещения мобильного госпиталя.

"Город самостоятельно подготовил уже почти 3100 коек в коммунальных медучреждениях. Заполненность их сегодня – 66 процентов. Мы используем все свои резервы", – подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что городская власть неоднократно обращалась к правительству и Минздраву, чтобы киевлян, больных коронавирусом, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях, где есть 11 тысяч коек и квалифицированный персонал.

"Ответа, подчеркну, мы до сих пор так и не получили. Я убежден: сначала мы должны использовать те возможности, которые есть на базе медицинских учреждений. А потом уже, в случае необходимости, разворачивать мобильные госпитали", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко сообщил, что в Департаменте здравоохранения КГГА по требованию Министерства здравоохранения подготовили расчеты по возможной работе мобильного госпиталя. И Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций города предоставил их в ведомство.

"Вариантами для развертывания инфекционного госпиталя для больных COVID-19 город предложил три объекта в столице. Это Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины или Международный выставочный центр. И мы ждем выводов профильных научных учреждений и предложений их специалистов по организации работы предложенных об объектов. Если в каком-то из них придется разворачивать мобильный госпиталь", – подчеркнул Кличко.

Напомним, 29 октября, коронавирусом в Киеве заразился 741 человек. В Киевской области зафиксировали 339 новых зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Кличко сообщил, что все школы в Киеве не будут переводить на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса COVID-19.