В Киеве подготовили боксы для лечения больных коронавирусом

В Киеве уже подготовили боксы в инфекционных отделениях больниц, которые смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета, передает сайт его пресс-службы. Он отметил, что в столице случаев инфицирования не зарегистрировано, но город должен быть подготовлен к этому.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованы украинцы относительно возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", – подчеркнул мэр столицы.

В Киеве подготовили боксы для лечения больных коронавирус

Так, в пятницу, 28 февраля вместе со специалистами Минздрава, в одной из столичных больниц будет проведено обучение для медиков о том, как действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус. Вместе с тем, по словам Кличко, необходимо осуществлять и просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в общественных местах.

Напомним, в Кабинете министров заявили, что в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом из Китая.

Вместе с тем, в Китае за сутки, 26 февраля, от коронавируса умерло 29 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 30 января. Так, на данный момент общее количество жертв во всем мире составляет 2744, более 78,4 тыс. человек заразились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 25-летняя гражданка Украины заразилась коронавируса COVID-19.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!