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14 октября • обновлено в 16:36
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В Киеве устроили провокацию с чучелом Коломойского: фото

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В понедельник, 14 октября, в Киеве ко входу в синагогу Бродского по улице Шота Руставели подбросили чучело бизнесмена Игоря Коломойского, облитое красной краской.

Подтверждающий снимок опубликовало издание Lenta.ua. К лицу куклы прикрепили фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что провокацию устроили люди в камуфляже, которых не удалось задержать. На место происшествия вызвали правоохранителей.

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В Киеве под синагогу подбросили чучело Коломойского

В Киеве под синагогу подбросили чучело Коломойского

Примечательно, что инцидент пришелся на время празднования еврейского праздника Суккот – одного из самых веселых событий.

В Киеве под синагогу подбросили чучело Коломойского

В Киеве под синагогу подбросили чучело Коломойского

Lenta.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мир потрясли жуткие ЧП в синагогах.

  • 15 марта гражданин Австрелии Брентон Таррант расстрелял десятки людей в мечетях Новой Зеландии и в городской больнице.

  • В Южной Калифорнии 27 апреля 19-летний парень стрелял из автомата в синагоге по верующим, которые готовились праздновать Пасху.

  • 9 октября в немецком городе Галле мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли 2 человека.

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина Киев
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Serov Oleg
Serov Oleg
это вы зДря,голож.опые рабы,беня такое не любит...
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Булах Петр
Булах Петр
А так зразу й не скажеш, шо опудало. На вид не відрізниш
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