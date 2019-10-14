В Киеве устроили провокацию с чучелом Коломойского: фото

В понедельник, 14 октября, в Киеве ко входу в синагогу Бродского по улице Шота Руставели подбросили чучело бизнесмена Игоря Коломойского, облитое красной краской.

Подтверждающий снимок опубликовало издание Lenta.ua. К лицу куклы прикрепили фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что провокацию устроили люди в камуфляже, которых не удалось задержать. На место происшествия вызвали правоохранителей.

В Киеве под синагогу подбросили чучело Коломойского

Примечательно, что инцидент пришелся на время празднования еврейского праздника Суккот – одного из самых веселых событий.

В Киеве под синагогу подбросили чучело Коломойского Lenta.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мир потрясли жуткие ЧП в синагогах.

15 марта гражданин Австрелии Брентон Таррант расстрелял десятки людей в мечетях Новой Зеландии и в городской больнице.

В Южной Калифорнии 27 апреля 19-летний парень стрелял из автомата в синагоге по верующим, которые готовились праздновать Пасху.

9 октября в немецком городе Галле мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли 2 человека.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!