СБУ раскрыла статус активиста Стерненко: под зданием прошла акция протеста. Фото и видео

Под стенами главного следственного отдела СБУ в Аскольдовом переулке в Киеве 18 мая сотни людей провели на акцию "Руки прочь от Стерненко" – в поддержку одесского активиста "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Его вызывали на допрос, чтобы, как предполагал он сам, вручить подозрение в убийстве. Однако в итоге выяснилось, что на разговор к следователю его "пригласили" для ознакомления с материалами дела, в результате признали потерпевшим. В сети опубликовали фото и видео с места события (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Подчеркивается, что мужчину обвиняют в убийстве два года назад в Одессе жителя города Черноморск Ивана Кузнецова. Хотя за это время "подозреваемым по делу активист так и не стал".

В СБУ сообщили, что Сергея Стерненко вызвали на 09:00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые не связаны с объявлением ему о подозрении.

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве twitter.com/antonohaio

"Активизация вокруг этого дела в информационном поле является не чем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека", – отметили в ведомстве.

Сергей Стерненко

Там подчеркнули, что в "деле Стерненко" СБУ руководствуется принципами законности, объективности, справедливости, а также "желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования".

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве twitter.com/antonohaio

Отметим, что акция в поддержку Стерненко под зданием СБУ в столице началась тоже в 09:00. Ее организатор Владислав Грезьев уточнил, что в ней примут участие около полутысячи человек. Среди них немало известных личностей: например, журналистка Янина Соколова, депутаты фракции "Голос", члены ОО "Семья Небесной Сотни". Но, судя по фото, правоохранителей там больше, чем активистов.

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

"В СБУ прибыл Стерненко. Подозрение ему объявлять не будут. У здания собралось около 300 человек – в основном сторонников активиста. На территории дежурят много правоохранителей. Полиция уже выявила у присутствующих огнетушитель и горючую смесь. Также замечены нардепы от партии "Голос", – пишет в Telegram PavlovskyNEWS.

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

Подчеркивается, что после допроса одесского активиста признали потерпевшим. Сам Сергей Стерненко, выйдя от следователя СБУ, заявил, что его вызвали на допрос трижды, по официальной версии, "чтобы ознакомить с материалами дела".

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

"Друзья, вы можете меня поздравить, я потерпевший, а не подозреваемый... Просто хочу, чтобы вы поняли ситуацию – вот в моих руках три повестки о вызове. Знаете, для чего меня вызвали повестками, официальная версия? Для того, чтобы ознакомить с материалами дела, как оказывается", – сказал он.

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

В то же время активист подчеркнул, что, вероятно, до проведения акций протеста у следствия "были другие намерения", да и отсутствие подозрения на сегодня "не гарантирует ее объявления в будущем".

"Только благодаря тому, что вы пришли сюда, в период карантина, когда так трудно добраться, они решили не нарушать закон", – добавил Стерненко и поблагодарил всех, кто приобщился к акции в его поддержку.

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

Акция "Руки прочь от Стерненко" в Киеве strana.ua

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Генпрокуратура Украины готовится объявить подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который смертельно ранил нападавшего в мае 2018 года.